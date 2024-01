Angreifer hackte Opfer mit Machete beinahe Hand ab

Nach einem blutigen Vorfall am 22. Dezember in der Scherzhauserfeldsieldung wird jetzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt: Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Salzburg der „Krone“. Neue Details zeigen nun, was sich in dem Mehrparteienhaus abgespielt haben soll: Ein Angriff mit einer Machete, bei der das Opfer - ein Salzburger (37) - um Haaresbreite die rechte Hand verloren hätte.