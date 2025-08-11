Vorteilswelt
25-Jahre-Jubiläum

Frequency-Festival: Für Party des Jahres bereit

Niederösterreich
11.08.2025 05:50
Mehr als 50.000 Besucher täglich feiern beim Frequency-Festival die Party des Jahres – gut ...
Mehr als 50.000 Besucher täglich feiern beim Frequency-Festival die Party des Jahres – gut versorgt vom Roten Kreuz(Bild: Molnar Attila)

Zum 25-Jahr-Jubiläum des Frequency-Festivals entern heuer Hollywood-Stars und Grammy-Gewinner die Bühnen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Die Rettungskräfte sind bereits gut gerüstet. 

0 Kommentare

Es geht wieder los: In wenigen Tagen mutiert St. Pölten wieder zur Musik-Hauptstadt Österreichs. Von Mittwoch bis Freitag geben sich beim Frequency-Festival Stars wie Post Malone, Chappell Roan, Shawn Mendes, Nina Chuba, Scooter, Kygo oder Will Smith musikalisch die Klinke in die Hand. Und in diesem Jahr steht auch ein ganz besonderes Jubiläum auf dem Programm: Das Frequency feiert seinen 25. Geburtstag!

(Bild: Molnar Attila)
(Bild: Molnar Attila)
(Bild: Molnar Attila)

Für ein sicheres Feiern und die Versorgung der Festivalbesucher steht bereits jetzt ein Großaufgebot an Rettungskräften bereit. An sieben Sanitätsstützpunkten werden zu Spitzenzeiten werden bis zu 120 Rotkreuz-Mitarbeiter und bis zu drei Notärzte aufgeboten. Aber auch Mitarbeiter der Wasserrettung und Kriseninterventionsteams sorgen schon ab Dienstag für die Sicherheit der Partywütigen.

Auch heuer stünden die Helfer wieder vor „sanitätsdienstlichen Herausforderungen“, wie seitens des Roten Kreuzes betont wird. Vor allem Insektenstiche, Kreislaufprobleme oder Schnitt- und Schürfwunden gilt es zu behandeln. Bei prognostizierten Temperaturen über 30 Grad wird auch mit einigen „Hitze-Opfern“ mit Sonnenbrand oder Sonnenstich gerechnet.

Bilanz der Einsatzkräfte im Vorjahr
Im Vorjahr mussten während des Festivals 2.046 Patienten versorgt werden, 74 davon wurden ins Spital eingeliefert. Ansonsten zogen die Einsatzkräfte eine durchaus positive Bilanz: 370 Sanitäter aus unterschiedlichen Bundesländern leisteten rund 10.000 Einsatzstunden, erklärte Sebastian Frank, Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Niederösterreich

