LIVE ab 14.30 Uhr: WAC muss gegen WSG Tirol ran

Im Duell zweier Cup-„Nachsitzer“ mit ungleichem Schicksal ist der WAC gegen die WSG Tirol klarer Favorit. WAC-Trainer Peter Pacult warnte nach dem 3:2 in Amstetten aber vor den acht Punkte dahinterliegenden Tirolern. „Das ist eine Mannschaft, die momentan sehr erfrischend spielt. Da müssen wir hellwach sein. Aber trotz allem haben wir ein Heimspiel, das müssen wir auch entsprechend nutzen.“