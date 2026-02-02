Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Kraftwerkszonen

FPÖ setzt in Salzburg plötzlich auf Photovoltaik

Salzburg
02.02.2026 15:10
Statt auf versiegelten Flächen sollen neben der A1 und der A10 sogenannte Agri-PV-Anlagen auf ...
Statt auf versiegelten Flächen sollen neben der A1 und der A10 sogenannte Agri-PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen flächen kommen.(Bild: Felix Roittner)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Knapp drei Wochen vor Ablauf der Frist am 21. Februar weist das Land Salzburg Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie aus. Diese sollen künftig neue Projekte schneller möglich machen. Dabei setzt die FPÖ allerdings ausschließlich auf Photovoltaik – und lässt Wind- und Wasserkraft außen vor. 

0 Kommentare

Beschleunigt wird neben der Autobahn – so oder so ähnlich dürfte das Motto bei der Suche nach auszuweisenden Gebieten für nachhaltige Energie gewesen sein. Die EU fordert diese Flächen, in denen Genehmigungen für derartige Projekte schneller und einfacher möglich sind.

Und genau hier schließt FPÖ-Landesrat Martin Zauner Wasser- und Windkraft bei einem Pressetermin am Montag plötzlich aus: „Wir müssen konkrete Flächen festlegen und daher war die politische Frage, welche Art der Energie wir bevorzugen. Wir haben uns für Photovoltaik entschieden.“ Anders als im Herbst, wo er noch gegen diese Form der Energie aufgetreten ist, habe er seine Meinung geändert: „Das ist ja nichts Ungewöhnliches oder Verbotenes oder Schlechtes.“

Als Beschleunigungsgebiete werden deshalb insgesamt 135 Hektar an Flächen neben der West- und der Tauernautobahn ausgewiesen. Betroffen sind davon Eugendorf, Hallwang, Wals-Siezenheim, Kuchl, Golling, Werfen, Flachau und Zederhaus. Sowohl Eugendorf als auch Flachau bekommen gleich zwei Standorte.

Lesen Sie auch:
Im Landes-Entwicklungs-Programm gibt es bereits Vorrangzonen für die Windkraft.
Neue Kraftwerkszonen
Schwarz-Blau ohne Plan bei der Windkraft
07.01.2026
Erst Wasser dann Sonne
FPÖ-Wirrwarr um erneuerbare Energie
06.01.2026
Neues Gesetz
Kraftwerkszonen bringen die FPÖ ins Dilemma
05.01.2026

Bauen wird das Land Salzburg selbst allerdings nichts: „Wir haben unsere Pflichtübung gemacht“, so Zauner. Nun hätten die Gemeinden und Grundbesitzer „noch ein Wort mitzureden“ und auch das „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ (EAG) des Bundes ließe noch auf sich warten.

Zauner bei Windpark zuversichtlich
Darüber hinaus sei das Windkraftprojekt am Windsfeld zudem bereits in der Umweltverträglichkeitsprüfung – und das Thema Windkraft in Salzburg damit dann auch erledigt. „Ich bin zuversichtlich, dass das etwas wird“, so Zauner. Zudem sei 2025 das Kraftwerk Stegenwald in Betrieb gegangen und in Golling werde derzeit ein weiteres geprüft.

Auf Unverständnis stoßen die Pläne bei den Grünen. „Anstatt den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, bremst die FPÖ die Energiewende aus“, so Klubobfrau Martina Berthold. Das sorge demnach unter anderem dafür, dass „wir noch weiter am Gängelband von Putin gehalten werden“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgEugendorfFlachau
FPÖ
WasserHerbst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.615 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
128.499 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
102.268 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf