FPÖ setzt in Salzburg plötzlich auf Photovoltaik

Und genau hier schließt FPÖ-Landesrat Martin Zauner Wasser- und Windkraft bei einem Pressetermin am Montag plötzlich aus: „Wir müssen konkrete Flächen festlegen und daher war die politische Frage, welche Art der Energie wir bevorzugen. Wir haben uns für Photovoltaik entschieden.“ Anders als im Herbst, wo er noch gegen diese Form der Energie aufgetreten ist, habe er seine Meinung geändert: „Das ist ja nichts Ungewöhnliches oder Verbotenes oder Schlechtes.“