Bahn-Bauarbeiten

Frühverbindung im Flachgau bleibt doch erhalten

Salzburg
02.02.2026 15:30
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn sind ab Freitag zahlreiche Zugverbindungen in Salzburg von Ausfällen und Verzögerungen betroffen sein. Gute Nachrichten gibt es jetzt für Pendler auf der Strecke von Friedburg in Richtung Salzburg Hauptbahnhof.

0 Kommentare

Aufgrund von Bauarbeiten auf deutscher Seite und Umleitungsverkehr auf der Westbahnstrecke kommt es ab kommendem Freitag, dem 6. Februar, auch in Salzburg zu Einschränkungen.

Pendler auf der Strecke von Friedburg (Oberösterreich) nach Salzburg hätten in der Früh auf den R21 verzichten müssen. Doch es gibt positive Nachrichten für Berufspendler: Der R21 mit Abfahrt um 7.32 Uhr in Friedburg bleibt nun doch bis zumindest 13. Juni erhalten.

Wichtige Pendler-Verbindungen betroffen
Die wichtige Bahnverbindung konnte nach Gesprächen mit allen Beteiligten nun doch gesichert werden, heißt es aus dem Büro von Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Wie es ab Juni mit der Verbindung weitergeht, soll noch im Detail besprochen werden.

Ab dem 14. Juni sind schließlich S-Bahn und REX21 von Ausfällen und Verzögerungen, die vor allem Schüler und Pendler betreffen, nicht verschont. Wichtige Verbindungen werden dann bereits am Salzburger Hauptbahnhof enden, nicht erst am Bahnhof Freilassing.

Um Verzögerung und Ausfälle für die S-Bahnen für den Nahverkehr so gering wie möglich zu halten, haben sich sowohl ÖBB als auch WESTbahn darauf verständigt, im Fernverkehr auf mehrere Fahrten pro Tag verzichten.

Salzburg

