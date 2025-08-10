Vorteilswelt
Wirbel vor Bahnhof

Schläger ging mit Wanderstock auf Kontrahenten los

Tirol
10.08.2025 15:20
Vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof kam es zu der Auseinandersetzung (Archivbild).
Vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof kam es zu der Auseinandersetzung (Archivbild).

Völlig eskaliert ist am späteren Samstagabend ein Streit zwischen drei Männern vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof. Im Zuge der handfesten Auseinandersetzung attackierte ein Brite (21) seine Kontrahenten mit einem Wanderstock. Alle Beteiligten erlitten Verletzungen. Der junge Verdächtige wurde festgenommen.

Kurz vor 22.30 Uhr waren sich die drei Männer – der 21-jährige Brite sowie ein Türke (43) und ein einheimischer Senior (68) – im Bereich des Südtiroler Platzes vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof in die Haare geraten. Worum es bei der Streiterei ging, ist bislang laut Polizei unklar.

Der 21-Jährige setzte dabei seinen Wanderstock ein und verletzte die beiden anderen Männer.

Die Ermittler

Trio wurde medizinisch versorgt
Die Auseinandersetzung lief jedenfalls völlig aus dem Ruder – die Männer verletzten sich gegenseitig. Der 21-Jährige sei sogar mit seinem Wanderstock auf seine Kontrahenten losgegangen. „Alle drei Beteiligten wurden medizinisch versorgt“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Brite in Polizeianhaltezentrum
Der britische Verdächtige wurde von der alarmierten Polizei festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange. Entsprechende Anzeigen folgen.

Hubert Rauth
Tirol

