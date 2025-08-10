Schläger ging mit Wanderstock auf Kontrahenten los

Kurz vor 22.30 Uhr waren sich die drei Männer – der 21-jährige Brite sowie ein Türke (43) und ein einheimischer Senior (68) – im Bereich des Südtiroler Platzes vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof in die Haare geraten. Worum es bei der Streiterei ging, ist bislang laut Polizei unklar.