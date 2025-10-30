AMAG erlitt Gewinneinbruch: minus 37,7 Prozent

Bisher attraktiver Aluminiumpreis

Das Segment Metall habe heuer bisher von einem attraktiven Aluminiumpreis profitiert und somit die durch die US-Zölle bedingt geringeren Prämienerlöse zum Teil kompensieren können. Im Segment Gießen habe sich das anhaltend schwache Marktumfeld in der Automobilindustrie erwartungsgemäß auch auf das Ergebnis ausgewirkt. Unter anderem dämpfe die im Vorjahresvergleich gesteigerte Produktivität den Einfluss ab. Auch das Segment Walzen zeige sich vom anhaltend schwachen Konjunkturumfeld und den US-Zöllen beeinflusst.