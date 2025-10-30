„Der Winterurlaub kostet bald mehr als eine Küche“

Als Herausforderung nannte Marschallinger die auf das Werk zukommende Pensionierungswelle, knapp 50 Prozent der aktuellen Beschäftigten sind über 50 Jahre. Im Hinblick auf die notwendige Rekrutierung neuen Personals startet DanKüchen im September 2026 zum ersten Mal mit der Ausbildung von Lehrlingen.



„Wir müssen entsprechend nachziehen“

In den nächsten sieben bis zehn Jahren gehen sehr viele langjährige und damit erfahrene Beschäftigte in Pension, da „müssen wir entsprechend nachziehen“, sagt Marschallinger. „Wir steigen mit drei Lehrberufen ein – zwei im kaufmännischen Bereich und was für uns ganz, ganz wichtig ist, mit einer Lehre zum Holztechniker/Holztechnikerin.“