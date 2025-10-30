Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Strategie

„Der Winterurlaub kostet bald mehr als eine Küche“

Oberösterreich
30.10.2025 11:45
DankKüchen werden ausschließlich in Oberösterreich gefertigt,
DankKüchen werden ausschließlich in Oberösterreich gefertigt,(Bild: Wenzel Markus)

Der Geschäftsführer des oö. Küchenherstellers DanKüchen, Ewald Marschallinger, rechnet für 2026 erstmals seit Corona wieder mit einem „moderaten Wachstum“ von 6 Prozent beim Umsatz. Große Erwartungen verknüpft er mit der erstmaligen Produktion einer preisgünstigen Einstiegslinie, der „DAN-First“. 

0 Kommentare

Als Herausforderung nannte  Marschallinger die auf das Werk zukommende Pensionierungswelle, knapp 50 Prozent der aktuellen Beschäftigten sind über 50 Jahre. Im Hinblick auf die notwendige Rekrutierung neuen Personals startet DanKüchen im September 2026 zum ersten Mal mit der Ausbildung von Lehrlingen. 

„Wir müssen entsprechend nachziehen“
In den nächsten sieben bis zehn Jahren gehen sehr viele langjährige und damit erfahrene Beschäftigte in Pension, da „müssen wir entsprechend nachziehen“, sagt Marschallinger. „Wir steigen mit drei Lehrberufen ein – zwei im kaufmännischen Bereich und was für uns ganz, ganz wichtig ist, mit einer Lehre zum Holztechniker/Holztechnikerin.“

Tourismus „größter Konkurrent“
Die Branche spüre, dass sich „die Bauvolumenkurve 2025/26“ wieder normalisiere. Es kämen wieder mehr Kunden mit Einreichplänen. Die Grundstimmung empfinde er als positiv. „Der größte Konkurrent von uns jetzt ist der Tourismus. Ein Winterurlaub kostet bald mehr als eine Küche“, beschreibt der Geschäftsführer die aktuelle Situation. Die Werksauslastung und damit der Umsatz sei im zweiten Halbjahr 2025 deutlich besser als im Vergleich zum entsprechenden Halbjahr 2024.

Kika/Leiner gibt es nicht mehr
Trotz des Wegfalls von Kika/Leiner, die Dan-Küchen im Sortiment führten, rechnet Marschallinger heuer wie im Vorjahr mit einem Umsatz von 85 Mio. Euro, 2026 erwartet er ein Plus von 6 Prozent. Die EBIT-Marge liege auch heuer wieder im zweistelligen Prozentbereich, der absolute EBIT-Betrag und die Marge seien 2025 sogar höher als 2024.

“Sehr großer Markt“ für billigere Küchen
„Diese wirtschaftliche Stabilität gibt uns auch die Möglichkeit in den Markt oder in Marktanteile zu investieren.“ Konkret spricht der Geschäftsführer den Einstieg in ein günstigeres Preissegment an, „weil der Durchschnittswert der Küchen eher teurer geworden ist“ und es für das günstigere Segment in Österreich einen „sehr großen Markt“ gebe. So seien 2024 in Österreich 158.000 Küchen verkauft worden, knapp 70.000 davon in einem Preissegment zwischen 5000 und 10.000 Euro inklusive der Geräte. Darauf habe man nun mit der Serie DAN-First reagiert, wolle so Kundinnen und Kunden von Ikea und Möbelix gewinnen.

Exportwachstum für „soliden Ländermix“
Ziel sei es auch, „noch weiter im Export zu wachsen, um einfach da einen soliden Ländermix zu haben“. In Slowenien und Kroatien sei DanKüchen „mit 27 Prozent Marktanteil bereits absoluter Marktführer“, weitere wichtige Exportländer sind u.a. Tschechien, Slowakei, Ungarn und der Raum des ehemaligen Jugoslawien. Dort erwartet sich Marschallinger vor allem von der günstigen Einstiegslinie „ein Zusatzvolumen“.

Hauptproduktionsstandort ist in Gallneukirchen
Seit 2023 gehört DanKüchen zum schwedischen Möbelkonzern Ballingslöv International. Nach wie vor wird ausschließlich in Oberösterreich gefertigt, der Hauptproduktionsstandort ist in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung). Laut eigenen Angaben ist man Marktführer in Österreich. An sechs Standorten sind rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Verkauft werden die Küchen in Österreich im Möbelhandel, Schwerpunkt liegt aber in den Studios. Im Ausland erfolgt der Vertrieb ausschließlich über diese Studios. Sie sind alle eigenständig, haben aber Exklusivverträge mit DanKüchen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
179.484 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.285 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.705 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Landesbudget
Oberösterreich halbiert Kreditsperre für Projekte
Neue Strategie
„Der Winterurlaub kostet bald mehr als eine Küche“
Stadtchef involviert
Bootshaus-Krimi: Erste Anzeigen wurden eingebracht
Mehr Umsatz, aber
AMAG erlitt Gewinneinbruch: minus 37,7 Prozent
Ausgeforscht
Hungriger Einbrecher schlug Fenster mit Hammer ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf