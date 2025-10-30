Die Sperre ist vom Tisch – Stadtvize rudert zurück

Simulation wird im Ausschuss präsentiert

Deshalb will der Mobilitätsreferent den nächsten Schritt vorsichtig setzen. Die Ergebnisse der Simulation sollen im Verkehrsausschuss präsentiert werden. Zudem will Hajart die Daten mit den Fachleuten des Landes abgleichen, um eine mögliche Kompromisslösung zu finden. Damit klar: Die von vielen erhoffte rasche Schließung ist vom Tisch – zumindest vorerst. Ob es zu einer Teil-Sperre, neuen Verkehrsregelung oder anderen Maßnahmen kommt, bleibt offen.