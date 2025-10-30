Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pendlerschranken

Die Sperre ist vom Tisch – Stadtvize rudert zurück

Oberösterreich
30.10.2025 13:00
Der Schranken an der Oberen Donaustraße bleibt offen.
Der Schranken an der Oberen Donaustraße bleibt offen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Hoffnung vieler Bewohner auf mehr Ruhe im Viertel ist vorerst geplatzt. Eine aktuelle Untersuchung zeigt laut Stadt massive Auswirkungen auf den Verkehr, sollte die Barriere fallen. Jetzt setzt der Linzer Mobilitätsreferent auf neue Gespräche mit dem Land und will die Ergebnisse im Verkehrsausschuss präsentieren.

0 Kommentare

Der Streit um den sogenannten Pendler-Schranken in Alt-Urfahr geht in die nächste Runde. Nachdem der Mobilitätsreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart, im Vorjahr die dauerhafte Schließung des Bahnübergangs angekündigt hatte, rudert er nun zurück. Zwar will er weiterhin eine Verkehrsberuhigung im Wohngebiet erreichen – von einer kompletten Sperre ist aber keine Rede mehr.

17.500 statt 29.500 Autos
Die „Krone“ berichtete: Trotz sinkender Verkehrszahlen – im Oktober fuhren nur noch rund 17.500 statt 29.500 Autos durch die Rudolfstraße – hält das Land OÖ an der morgendlichen Öffnung des Pendler-Schrankens fest. Eine dauerhafte Sperre würde laut Landesexperten zu Kolonnen, Rückstau bis Puchenau und Problemen für Buslinien führen.

Zitat Icon

Wir dürfen das nicht ideologisch sehen, sondern müssen behutsam vorgehen.

Martin Hajart, Linzer Stadtvize und Mobilitätsreferent

„Eine Komplettsperre wäre fatal“
Nun stellt auch Hajart klar: „Eine Komplettsperrung wäre laut aktueller Mikrosimulation fatal. Der Verkehr auf der Rudolfstraße und vom Pöstlingberg kommend würde zum Erliegen kommen.“

Lesen Sie auch:
Trotz sinkender Verkehrszahlen hält das Land Oberösterreich an der morgendlichen Öffnung des ...
„Hat sich bewährt“
Anrainer genervt: Pendler rollen weiter durch
29.10.2025

Simulation wird im Ausschuss präsentiert
Deshalb will der Mobilitätsreferent den nächsten Schritt vorsichtig setzen. Die Ergebnisse der Simulation sollen im Verkehrsausschuss präsentiert werden. Zudem will Hajart die Daten mit den Fachleuten des Landes abgleichen, um eine mögliche Kompromisslösung zu finden. Damit klar: Die von vielen erhoffte rasche Schließung ist vom Tisch – zumindest vorerst. Ob es zu einer Teil-Sperre, neuen Verkehrsregelung oder anderen Maßnahmen kommt, bleibt offen.

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.193 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.687 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.509 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Pendlerschranken
Die Sperre ist vom Tisch – Stadtvize rudert zurück
Landesbudget
Oberösterreich halbiert Kreditsperre für Projekte
Neue Strategie
„Der Winterurlaub kostet bald mehr als eine Küche“
Stadtchef involviert
Bootshaus-Krimi: Erste Anzeigen wurden eingebracht
Mehr Umsatz, aber
AMAG erlitt Gewinneinbruch: minus 37,7 Prozent
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf