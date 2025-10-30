Vorteilswelt
Nach Lkw-Kontrollen

Lenker durfte trotz 61 Übertretungen weiterfahren

Oberösterreich
30.10.2025 13:59
Bei Lkw-Kontrollen gibt es immer wieder böse Überraschungen (Symbolbild)
Bei Lkw-Kontrollen gibt es immer wieder böse Überraschungen (Symbolbild)(Bild: Land Tirol/Die Fotografen)

61 Übertretungen bei den Lenk- und Ruhezeiten in den vergangen 56 Tagen wiesen Polizeibeamte bei einer Lkw-Kontrolle auf der B137 bei Bad Schallerbach einem Chauffeur (58) nach. Verblüffend: Weil er am betreffenden Tag „brav“ gewesen war, durfte der Dauer-Sünder weiterfahren. 

Schwerverkehrskontrollorgane des Bezirkes Grieskirchen führten am 29. Oktober 2025 auf der B137 beim Schallerbacher Berges Lkw-Kontrollen durch. Kurz vor 11.30 Uhr gab es einen Volltreffer: Als die Beamten die Fahrerkarte und des Lastwagens auswerteten und die Lenk- und Ruhezeiten der letzten 56 Tage sowie der aktuelle Tag überprüft hatten, stellten sie bei einem 58-jährigen Lenker aus dem Bezirk Ried 61 Übertretungen fest! 

Anzeige bei der BH Grieskirchen
Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer nicht untersagt, da die aktuelle Lenkzeit und die dazugehörige Ruhezeit nicht betroffen waren; die Übertretungen ereigneten sich vor diesem Zeitraum. Der 58-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen angezeigt.

