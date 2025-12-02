Tödliche Bahnunfälle gerichtlich aufgearbeitet

Nach zwei tödlichen Unfällen von Kindern auf Bahnübergängen in Eferding und Ottensheim (beides in Oberösterreich) im vergangenen Juni ließ die Justiz gegenüber den Eltern Milde walten. Im Mühlviertel wird die Situation auf dem Übergang zudem entschärft.
Zwei entsetzliche Unfälle von Kleinkindern auf Bahnübergängen innerhalb von nur drei Tagen schockten im Sommer das ganze Land: Am 2. Juni wurde Benjamin (6) auf seinem Kinderrad auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Eferding von einem Zug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Buben feststellen.
