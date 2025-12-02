Tödliche Bahnunfälle gerichtlich aufgearbeitet

Zwei entsetzliche Unfälle von Kleinkindern auf Bahnübergängen innerhalb von nur drei Tagen schockten im Sommer das ganze Land: Am 2. Juni wurde Benjamin (6) auf seinem Kinderrad auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Eferding von einem Zug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Buben feststellen.