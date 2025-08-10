Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seit 18 Jahren

Neues Leben für 1000 Schultaschen in Tirol

Tirol
10.08.2025 17:00
Die Freude bei allen Beteiligten war vor wenigen Tagen groß.
Die Freude bei allen Beteiligten war vor wenigen Tagen groß.(Bild: Land Tirol/Knabl)

Die Tiroler Schultaschensammlung entlastet bedürftige Familien und fördert zugleich einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen – und das seit mittlerweile 18 Jahren. Heuer konnten exakt 965 Stück gesammelt werden.

0 Kommentare

Gebrauchten Schultaschen neues Leben einhauchen – das ist das Ziel des Projektes ReUse, das vom Land Tirol gemeinsam mit dem Umwelt Verein Tirol realisiert wird.

Wie sieht die konkrete Vorgehensweise aus? Fakt ist: Zahlreiche fleißige Hände helfen mit! Das Jugendrotkreuz bewirbt dieses Projekt in allen Tiroler Pflichtschulen und unterstützt die Sammlung der funktionsfähigen Schultaschen und -rucksäcke. Die Mitarbeiter der Tiroler Recyclinghöfe übernehmen die Sammelware und schleusen zusätzlich jahresdurchgehend funktionsfähige Schultaschen aus dem Abfallstrom aus, um sie bis Ende Juli zu den Bezirkssammelstellen zu transportieren.

Viele fleißige Hände befüllen die Schultaschen und -rücksäcke.
Viele fleißige Hände befüllen die Schultaschen und -rücksäcke.(Bild: Land Tirol/Knabl)
965 Stück konnten in diesem Jahr gesammelt werden.
965 Stück konnten in diesem Jahr gesammelt werden.(Bild: Land Tirol/Knabl)

Der Landesfeuerwehrverband holt die Sammelware von den Bezirkssammelstellen ab und liefert sie zum Flüchtlingsheim Reichenau, wo die Taschen und Rucksäcke kontrolliert, gereinigt und mit vom Fachhandel gespendeten Schulutensilien bestückt werden. Die Verteilung der Schultaschen übernehmen schließlich die Tiroler Soziale Dienste GmbH, die Caritas Tirol und der Landeselternverband.

19.000 Stück innerhalb von 18 Jahren gesammelt
Allein heuer konnten tirolweit 965 Stück gesammelt werden. „Seit Beginn der Aktion vor 18 Jahren haben wir rund 19.000 Schultaschen und -rucksäcke gesammelt und somit vor einem Ende auf der Deponie oder im Verbrennungsofen bewahrt“, resümiert Michael Kneisl, Obmann des Umweltvereins Tirol.

„Der Schulstart bedeutet für viele Familien zusätzliche Ausgaben – und für einige auch eine echte finanzielle Belastung. Die Schultaschensammlung leistet hier ganz konkrete Unterstützung. Besonders beeindruckend ist das große freiwillige Engagement aller Beteiligten“, so LR Eva Pawlata.

Zitat Icon

Mit jeder Tasche, die nicht in der Tonne, sondern in der Sammlung landet, wird Abfall vermieden und die Kreislaufwirtschaft gestärkt.

LR René Zumtobel (SPÖ)

„Projekt hat auch wichtige Sensibilisierungswirkung“
LR René Zumtobel fügt hinzu: „Zahlreiche Schultaschen sind heutzutage so robust und langlebig, dass sie weit mehr als nur ein Schulkind begleiten können. Mit jeder Tasche, die nicht in der Tonne, sondern in der Sammlung landet, wird Abfall vermieden und die Kreislaufwirtschaft gestärkt. Zugleich hat das ReUse-Projekt eine wichtige Sensibilisierungswirkung: Es zeigt nämlich ganz klar, dass nachhaltiges Handeln einfach, alltagstauglich und sozial wirksam sein kann.“

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
182.217 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
178.568 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
133.832 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1597 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1568 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1394 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf