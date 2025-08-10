Neues Leben für 1000 Schultaschen in Tirol

Die Tiroler Schultaschensammlung entlastet bedürftige Familien und fördert zugleich einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen – und das seit mittlerweile 18 Jahren. Heuer konnten exakt 965 Stück gesammelt werden.
Gebrauchten Schultaschen neues Leben einhauchen – das ist das Ziel des Projektes ReUse, das vom Land Tirol gemeinsam mit dem Umwelt Verein Tirol realisiert wird.
Wie sieht die konkrete Vorgehensweise aus? Fakt ist: Zahlreiche fleißige Hände helfen mit! Das Jugendrotkreuz bewirbt dieses Projekt in allen Tiroler Pflichtschulen und unterstützt die Sammlung der funktionsfähigen Schultaschen und -rucksäcke. Die Mitarbeiter der Tiroler Recyclinghöfe übernehmen die Sammelware und schleusen zusätzlich jahresdurchgehend funktionsfähige Schultaschen aus dem Abfallstrom aus, um sie bis Ende Juli zu den Bezirkssammelstellen zu transportieren.
Der Landesfeuerwehrverband holt die Sammelware von den Bezirkssammelstellen ab und liefert sie zum Flüchtlingsheim Reichenau, wo die Taschen und Rucksäcke kontrolliert, gereinigt und mit vom Fachhandel gespendeten Schulutensilien bestückt werden. Die Verteilung der Schultaschen übernehmen schließlich die Tiroler Soziale Dienste GmbH, die Caritas Tirol und der Landeselternverband.
19.000 Stück innerhalb von 18 Jahren gesammelt
Allein heuer konnten tirolweit 965 Stück gesammelt werden. „Seit Beginn der Aktion vor 18 Jahren haben wir rund 19.000 Schultaschen und -rucksäcke gesammelt und somit vor einem Ende auf der Deponie oder im Verbrennungsofen bewahrt“, resümiert Michael Kneisl, Obmann des Umweltvereins Tirol.
„Der Schulstart bedeutet für viele Familien zusätzliche Ausgaben – und für einige auch eine echte finanzielle Belastung. Die Schultaschensammlung leistet hier ganz konkrete Unterstützung. Besonders beeindruckend ist das große freiwillige Engagement aller Beteiligten“, so LR Eva Pawlata.
Mit jeder Tasche, die nicht in der Tonne, sondern in der Sammlung landet, wird Abfall vermieden und die Kreislaufwirtschaft gestärkt.
LR René Zumtobel (SPÖ)
„Projekt hat auch wichtige Sensibilisierungswirkung“
LR René Zumtobel fügt hinzu: „Zahlreiche Schultaschen sind heutzutage so robust und langlebig, dass sie weit mehr als nur ein Schulkind begleiten können. Mit jeder Tasche, die nicht in der Tonne, sondern in der Sammlung landet, wird Abfall vermieden und die Kreislaufwirtschaft gestärkt. Zugleich hat das ReUse-Projekt eine wichtige Sensibilisierungswirkung: Es zeigt nämlich ganz klar, dass nachhaltiges Handeln einfach, alltagstauglich und sozial wirksam sein kann.“
