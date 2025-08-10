Neues Leben für 1000 Schultaschen in Tirol

„Projekt hat auch wichtige Sensibilisierungswirkung“

LR René Zumtobel fügt hinzu: „Zahlreiche Schultaschen sind heutzutage so robust und langlebig, dass sie weit mehr als nur ein Schulkind begleiten können. Mit jeder Tasche, die nicht in der Tonne, sondern in der Sammlung landet, wird Abfall vermieden und die Kreislaufwirtschaft gestärkt. Zugleich hat das ReUse-Projekt eine wichtige Sensibilisierungswirkung: Es zeigt nämlich ganz klar, dass nachhaltiges Handeln einfach, alltagstauglich und sozial wirksam sein kann.“