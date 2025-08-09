St. Pölten: Wieder Wirbel um Ziegelofen-Deponie

Bedrohung oder nicht?

Doch der anerkannte Gutachter und Professor der steirischen Montan-Universität in Leoben, Roland Pomberger – er ist auch in der Taskforce der Bundesregierung – sieht in seiner jüngsten Expertise keine akute Bedrohung der Umwelt. Das von der Behörde Beanstandete sei auf einen erhöhten Kunststoffanteil in Teilbereichen der Deponie zurückzuführen.