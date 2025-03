55.000 Euro für leere Flüchtlingszelte an Grenze

Wartezone seit zwei Jahren stillgelegt

Teilweise harrten Flüchtlinge dann aber bis zu einer Woche oder länger in Zelten aus. Nach dem Herbst 2022 gingen die Flüchtlingszahlen dann sukzessive zurück. Das führte mitunter auch dazu, dass die Wartezone Spielfeld bereits mit Ende März 2023 stillgelegt wurde. Doch drei verwaiste Großzelte stehen noch heute dort, was bei vielen Steirern für Verwunderung sorgt – vor allem, was die Kosten angeht, denn die Zelte sind angemietet.