Kaum Flüchtlinge: Zelte in Spielfeld stehen leer

Für viele war es ein unliebsames Déjà-vu. Sieben Jahre nach dem großen und unkontrollierten Ansturm von Flüchtlingen in Spielfeld hat sich im vergangenen Herbst die Situation an der steirisch-slowenischen Grenze wieder zugespitzt. Nicht aber, weil es so viele Ankünfte von Migranten in diesem Bereich gegeben hätte. Nein, vielmehr wurden Hunderte im Burgenland aufgegriffene Flüchtlinge nach Spielfeld gebracht, um sie dort zu registrieren - die steirische Polizei entlastete so die Kollegen im Burgenland.