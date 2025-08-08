Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltkatzentag

Stubentiger erobern die meisten steirischen Herzen

Steiermark
08.08.2025 09:00
Volkshauskater „Lenny“ – im Bild mit der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr – ist in Graz ...
Volkshauskater „Lenny“ – im Bild mit der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr – ist in Graz wohlbekannt.(Bild: Jauschowetz Christian)

Am Freitag dreht sich alles um die Samtpfoten, die unzähligen Steirern täglich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Eine Grazer Tierärztin erklärt, wieso Katzen zu den absoluten Lieblingen gehören und worauf bei ihrer Haltung zu achten ist.

0 Kommentare

Am Welttag der Katze rücken wir das beliebteste Haustier der Steirer in den Mittelpunkt. Einer Erhebung der österreichischen Heimtierfuttermittel Vereinigung aus dem Jahr 2024 zufolge leben rund 2,019 Millionen Miezen in Österreich, mehr als 300.000 davon in der Grünen Mark. Der beliebte Vierbeiner gehört demnach in rund 22 Prozent der steirischen Haushalte zur Familie. Laut Statistik Austria belegt die Katze im Ranking der Lieblingshaustiere der Steirer klar den ersten Platz vor Hund, Vogel und Co.

Warum sind Stubentiger so beliebt?
Eine Antwort auf diese Frage findet Tierärztin Tatjana Haider: „Die Katze ist ganz anders als ein Hund. Sie ist ein sehr unabhängiges Haustier, sucht aber dennoch die Nähe zu ihrem Besitzer. Sie ist ein Trostspender und sorgt durch ihr Schnurren oft für Entspannung.“ Die Veterinärmedizinerin hat erst kürzlich eine Zusatzausbildung in Katzenmedizin abgeschlossen und ist eine wahre Expertin auf diesem Gebiet.

Katzenbesitzer sind aber nicht nur aufgrund der Fachfrau perfekt in der Grazer Kleintierpraxis in der Grabenstraße aufgehoben: „Wir sind eine zertifizierte katzenfreundliche Praxis“, erzählt die Tierärztin. Die Zertifizierung „Cat Friendly Clinic“ wird von der internationalen Gesellschaft für Katzenmedizin verliehen und garantiert einen Wohlfühlfaktor für die Vierbeiner.

Tierärztin Tatjana Haider (rechts) mit ihrer Kollegin Jessica Hernandez und Kater Rasputin.
Tierärztin Tatjana Haider (rechts) mit ihrer Kollegin Jessica Hernandez und Kater Rasputin.(Bild: Kleintierpraxis Katharina Schell)

„Uns war es wichtig, eine möglichst angstfreie Behandlung für Katzen zu ermöglichen“, erklärt Haider. Um das Zertifikat zu bekommen, müssen einige Bedingungen erfüllt werden: Katzen und Hunde werden streng getrennt, sowohl im Wartebereich als auch im Behandlungsraum. Demnach gibt es eigene Katzenwartezimmer und Untersuchungsräume, zu denen Hunde keinen Zutritt haben. Dadurch soll der Tierarztbesuch für die Miezen stressfreier werden. Zudem gibt es eine spezielle Katzenstation, die mit weißen Kunststoffkäfigen anstatt von Metallkäfigen ausgestattet ist. Die Boxen sind hell und freundlich und leiten die Wärme des Tieres nicht weiter.

300.000 Katzen in der Steiermark

22 Prozent der steirischen Haushalte zählen einen Stubentiger zur Familie. Die Katze sitzt im steirischen Ranking der Lieblingshaustiere dadurch klar auf dem ersten Platz vor Hund, Vogel und Co.

Auf die Katz gekommen
Obwohl die Katze im Grunde ein sehr pflegeleichtes Tier ist, gibt es auch bei ihrer Haltung einige Anforderungen: „Die räumlichen Ansprüche von Katzen werden oft unterschätzt. Empfohlen wird, jedem Tier ein eigenes Katzenklo und ein zusätzliches zur Verfügung zu stellen. Zwei Katzen sollten demnach drei Toiletten besitzen“, klärt Haider auf. Weiters sollten Rückzugsorte und adäquate Ausstattung wie Kratzbäume oder Hängematten bedacht werden.

Lesen Sie auch:
Haustier-Studie
Wir Österreicher leben in einem „Katzenland“!
14.05.2024

Ob die Katze nach wie vor das liebste Haustier der Steirer ist, wird die aktuell laufende Konsumerhebung der Statistik Austria im nächsten Frühjahr zeigen. Bis dahin darf sie sich am Weltkatzentag aber noch auf Platz 1 ausruhen.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
204.782 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
130.105 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
128.409 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1488 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1098 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf