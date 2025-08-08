Stubentiger erobern die meisten steirischen Herzen

„Uns war es wichtig, eine möglichst angstfreie Behandlung für Katzen zu ermöglichen“, erklärt Haider. Um das Zertifikat zu bekommen, müssen einige Bedingungen erfüllt werden: Katzen und Hunde werden streng getrennt, sowohl im Wartebereich als auch im Behandlungsraum. Demnach gibt es eigene Katzenwartezimmer und Untersuchungsräume, zu denen Hunde keinen Zutritt haben. Dadurch soll der Tierarztbesuch für die Miezen stressfreier werden. Zudem gibt es eine spezielle Katzenstation, die mit weißen Kunststoffkäfigen anstatt von Metallkäfigen ausgestattet ist. Die Boxen sind hell und freundlich und leiten die Wärme des Tieres nicht weiter.