Schrempf auf Platz 28

Erster EM-Titel für Niederländerin Demi Vollering

Sport-Mix
04.10.2025 17:45
Demi Vollering sicherte sich erstmals bei einem Großereignis einen Titel.
Demi Vollering sicherte sich erstmals bei einem Großereignis einen Titel.(Bild: AFP/JEFF PACHOUD)

Die bereits bei zahlreichen Rundfahrten und Klassikern siegreiche Demi Vollering hat sich ihren Titel bei einem Großereignis gesichert. Die 28-Jährige sorgte bei der zehnten EM-Auflage für den neunten niederländischen Sieg.

Die Niederländerin gewann am Samstag das Straßenrennen (116 km) der Europameisterschaften in der französischen Region Drome-Ardeche nach einer 37-km-Solofahrt mit über einminütigem Vorsprung.

Demi Vollering
Demi Vollering(Bild: AFP/JEFF PACHOUD)

Schrempf auf Platz 28
Silber ging an die Polin Katarzyna Niewiadoma, die sich im Sprint eines Verfolgerduos gegen Vollerings Landsfrau Anna van der Breggen behauptete. Die anfangs in einer Ausreißergruppe gefahrene Steirerin Carina Schrempf wurde neun Minuten zurück 28. Die Tirolerin Christina Schweinberger stieg vorzeitig aus.

Nur ein Österreicher im Männer-Rennen
In der U23 der Männer mit dem belgischen Sieger Jarno Widar war Österreich nicht vertreten. Der WM-Dritte Marco Schrettl trat entgegen ursprünglichen Planungen nicht an. Im EM-Rennen der Männer am Sonntag mit Tadej Pogacar, Remco Evenepoel und Jonas Vingegaard wird Felix Großschartner der einzige rot-weiß-rote Teilnehmer sein.

