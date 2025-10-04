Erster EM-Titel für Niederländerin Demi Vollering

Nur ein Österreicher im Männer-Rennen

In der U23 der Männer mit dem belgischen Sieger Jarno Widar war Österreich nicht vertreten. Der WM-Dritte Marco Schrettl trat entgegen ursprünglichen Planungen nicht an. Im EM-Rennen der Männer am Sonntag mit Tadej Pogacar, Remco Evenepoel und Jonas Vingegaard wird Felix Großschartner der einzige rot-weiß-rote Teilnehmer sein.