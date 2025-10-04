Mit der „Krone“ zur WM-Qualifikation nach Zypern

Ein feiner Zypern-Kurztrip im November?

Die „Krone“ verlost unter allen Abonnenten eine Reise für zwei Personen inklusive Flug, Übernachtung und Eintrittskarten. Die Gewinner steigen dann im Fünf-Sterne-Hotel Parklane in Limassol ab. Am 15. November geht es ab 19.00 Uhr im knapp 11.000 Fans fassenden Alphamega-Stadion in Limassol zur Sache – trifft die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick auf Zypern. Nach der Partie geht’s Richtung Flughafen Paphos, von wo um 1.30 Uhr der Rückflug nach Wien wartet. Teilnahmeschluss ist der 13.10., 09:00 Uhr.