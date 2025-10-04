Mit der „Krone“ zur WM-Qualifikation nach Zypern

Ein feiner Zypern-Kurztrip im November? Dazu ein Match der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM live sehen? Kein Problem! Denn die „Krone“ verlost eine Reise für zwei Personen inklusive Flug, Übernachtung und Eintrittskarten.
Nach einem makellosen Start in die WM-Qualifikation mit zwölf Punkten aus vier Spielen reist das österreichische Nationalteam mit breiter Brust nach Zypern. Doch Vorsicht ist geboten: Schon das Heimspiel in Linz am 6. September zeigte, dass die Zyprioten keineswegs zu unterschätzen sind. Erst ein Elfmeter von Marcel Sabitzer in der 54. Minute brachte den knappen 1:0-Erfolg.
Die Bilanz spricht klar für Österreich – sieben Siege und keine echte Niederlage in acht Duellen. Dennoch: Das Team von Ralf Rangnick wird alles geben müssen, um auch auswärts zu bestehen und den nächsten Schritt Richtung WM 2026 in Nordamerika zu machen. Ein spannender Fußballabend unter mediterranem Himmel ist garantiert – und mit etwas Glück sind Sie mittendrin!
Die „Krone“ verlost unter allen Abonnenten eine Reise für zwei Personen inklusive Flug, Übernachtung und Eintrittskarten. Die Gewinner steigen dann im Fünf-Sterne-Hotel Parklane in Limassol ab. Am 15. November geht es ab 19.00 Uhr im knapp 11.000 Fans fassenden Alphamega-Stadion in Limassol zur Sache – trifft die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick auf Zypern. Nach der Partie geht’s Richtung Flughafen Paphos, von wo um 1.30 Uhr der Rückflug nach Wien wartet. Teilnahmeschluss ist der 13.10., 09:00 Uhr.