Austria-Bomber kickte einst mit 75-Millionen-Mann

Verhandler von Hamas und Israel reisen nach Kairo
Laut Medien:
Nur tolle Erinnerungen an Zweitliga-Leader St. Pölten! Die hat die Austria Klagenfurt vor dem Duell am Sonntag. Mit einem Sieg könnten die Violetten zum Titel-Mitfavoriten mutieren. Neo-Stürmer Bartol Barisic ist jedenfalls geladen. Zudem: So steht‘s um den Lohn. Und die die AKA-Teams schnauften. . .
Matinee um 10.30 Uhr! Austria Klagenfurt empfängt am Sonntag im Zweitliga-Hit Leader St. Pölten. Da kommen Erinnerungen an die guten alten Zeiten hoch – Aufstiegsrelegation 2021: Hinspiel im Wörthersee-Stadion 4:0, Rückspiel 1:0 – und dann ging‘s ab in die Bundesliga! Allerdings ist vom damaligen Spieltagskader kein Akteur mehr da. . .
