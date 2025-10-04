Austria-Bomber kickte einst mit 75-Millionen-Mann

Matinee um 10.30 Uhr! Austria Klagenfurt empfängt am Sonntag im Zweitliga-Hit Leader St. Pölten. Da kommen Erinnerungen an die guten alten Zeiten hoch – Aufstiegsrelegation 2021: Hinspiel im Wörthersee-Stadion 4:0, Rückspiel 1:0 – und dann ging‘s ab in die Bundesliga! Allerdings ist vom damaligen Spieltagskader kein Akteur mehr da. . .