Auch St. Pölten siegt

Austria: Achter Sieg, aber erstes Gegentor

Fußball National
04.10.2025 18:06
Jubel bei den Veilchen
Jubel bei den Veilchen(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Die Wiener Austria hat ihre Führung in der Frauen-Bundesliga mit dem achten Sieg im achten Spiel behauptet. Die Wienerinnen gerieten am Samstag auswärts gegen Neulengbach durch das erste Gegentor der Saison in Rückstand, gewannen aber noch verdient 2:1 (0:0). 

0 Kommentare

Titelverteidiger St. Pölten setzte sich beim LASK klar 4:0 (2:0) durch und liegt damit als erster Verfolger weiterhin fünf Zähler hinter der Austria.

  Die Wienerinnen fingen sich bei Neulengbach in der 63. Minute durch einen Weitschuss von Livia Brunmair das 0:1 ein. Ein Doppelschlag beförderte den Spitzenreiter dann aber auf die Siegerstraße. Nur eine Minute nach dem Ausgleich durch ein Eigentor schloss Maria Olsen (73.) eine Einzelleistung erfolgreich zum 2:1 ab. Der Sieg der Austria hätte nach mehreren folgenden Großchancen durchaus höher ausfallen können.

Sturm Graz gewann bei Kleinmünchen/BW Linz 4:0 (2:0) und blieb dadurch einen Punkt hinter St. Pölten Dritter. Altach und die Vienna trennten sich im Ländle 2:2. Südburgenland und RB Salzburg treffen am Sonntag aufeinander.

