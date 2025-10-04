Austria: Achter Sieg, aber erstes Gegentor

Die Wiener Austria hat ihre Führung in der Frauen-Bundesliga mit dem achten Sieg im achten Spiel behauptet. Die Wienerinnen gerieten am Samstag auswärts gegen Neulengbach durch das erste Gegentor der Saison in Rückstand, gewannen aber noch verdient 2:1 (0:0).
Titelverteidiger St. Pölten setzte sich beim LASK klar 4:0 (2:0) durch und liegt damit als erster Verfolger weiterhin fünf Zähler hinter der Austria.
Die Wienerinnen fingen sich bei Neulengbach in der 63. Minute durch einen Weitschuss von Livia Brunmair das 0:1 ein. Ein Doppelschlag beförderte den Spitzenreiter dann aber auf die Siegerstraße. Nur eine Minute nach dem Ausgleich durch ein Eigentor schloss Maria Olsen (73.) eine Einzelleistung erfolgreich zum 2:1 ab. Der Sieg der Austria hätte nach mehreren folgenden Großchancen durchaus höher ausfallen können.
Sturm Graz gewann bei Kleinmünchen/BW Linz 4:0 (2:0) und blieb dadurch einen Punkt hinter St. Pölten Dritter. Altach und die Vienna trennten sich im Ländle 2:2. Südburgenland und RB Salzburg treffen am Sonntag aufeinander.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.