Austria: Achter Sieg, aber erstes Gegentor

Die Wienerinnen fingen sich bei Neulengbach in der 63. Minute durch einen Weitschuss von Livia Brunmair das 0:1 ein. Ein Doppelschlag beförderte den Spitzenreiter dann aber auf die Siegerstraße. Nur eine Minute nach dem Ausgleich durch ein Eigentor schloss Maria Olsen (73.) eine Einzelleistung erfolgreich zum 2:1 ab. Der Sieg der Austria hätte nach mehreren folgenden Großchancen durchaus höher ausfallen können.