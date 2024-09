Rekord-Fang für zwei 25-jährige Riesen-Welse

Ein richtiges „Petri Heil“ gab es am vergangenen Freitag für den Hobbyfischer Bernd Horvath aus Kohfidisch. Der leidenschaftliche Südburgenländer, der viel Zeit am Oberdorf-Rotenturm-Fischteich verbringt und „enorme Ausdauer“ hat, zog unter großer Kraftanstrengung zwei Welse mit Längen von 2,37 und 2,08 m an Land. Geschätztes Gewicht: 80 bzw. 60 Kilogramm.