Proteste gegen die Sperre der Postpartner-Filiale

Mehr Unterschriften, mehr Druck

„Wir stehen den Bürgern zur Seite und sammeln Unterschriften für die Postpartner-Stelle“, sagt Stadtrat Gottfried Forsthuber. Die Stelle in Leesdorf gelte als eine der größten in Österreich, weiß der FPÖ-Politiker: „Wenn alle Kunden zum Hauptpostamt am Josefsplatz müssen, wo es kaum Parkplätze gibt, wäre das eine klare Verschlechterung“, wettert Forsthuber. Ziel ist es, den Postpartner in Leesdorf zu erhalten. Forsthuber: „Je mehr Unterschriften, desto höher der Druck.“ Listen liegen beim Postpartner, der Annamühle-Filiale und der Pizzeria Torino auf.