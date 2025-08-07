Vorteilswelt
Bürger wehren sich

Proteste gegen die Sperre der Postpartner-Filiale

Niederösterreich
07.08.2025 11:00
Die Post bringt angeblich allen was – in Baden-Leesdorf bald nicht mehr (Symbolbild)
Die Post bringt angeblich allen was – in Baden-Leesdorf bald nicht mehr (Symbolbild)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Dass die Postpartner-Stelle in Baden-Leesdorf geschlossen werden soll, wollen viele Bewohner des Stadtteiles so nicht hinnehmen. Sie starten mit politischer Unterstützung eine Unterschriftenaktion.

Die Nachricht kam für viele Stammkunden überraschend: Die Postpartner-Filiale im Badener Stadtteil Leesdorf soll zusperren. Auch Silvia und Manfred Wechsler sind fassungslos: „Dass die Filiale schließen soll, verstehen wir nicht.“ Sie fordern die Erhaltung des Standortes. Und bekommen Unterstützung von den Freiheitlichen.

Silvia und Manfred Wechsler mit Stadtrat Forsthuber (M.)
Silvia und Manfred Wechsler mit Stadtrat Forsthuber (M.)(Bild: FPÖ Baden)

Mehr Unterschriften, mehr Druck
„Wir stehen den Bürgern zur Seite und sammeln Unterschriften für die Postpartner-Stelle“, sagt Stadtrat Gottfried Forsthuber. Die Stelle in Leesdorf gelte als eine der größten in Österreich, weiß der FPÖ-Politiker: „Wenn alle Kunden zum Hauptpostamt am Josefsplatz müssen, wo es kaum Parkplätze gibt, wäre das eine klare Verschlechterung“, wettert Forsthuber. Ziel ist es, den Postpartner in Leesdorf zu erhalten. Forsthuber: „Je mehr Unterschriften, desto höher der Druck.“ Listen liegen beim Postpartner, der Annamühle-Filiale und der Pizzeria Torino auf.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
