Er hat uns eine ganz neue Sprache hinterlassen

Denn Jandl konnte viel – aber was er nicht konnte, war sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Stets wollte er neue Formen ausprobieren, neue Wege gehen. In den 1970ern etwa arbeitete er sich am Sprachsound der Gastarbeiter ab. Mit seinem Lebensmenschen Friederike Mayröcker schuf er das Hörspiel „Fünf Mann Menschen“, in dem sie sich im Zeitraffer durch ein Leben fabulieren. Später arbeitete er viel mit Jazzmusikern zusammen, mit denen er sein Spiel mit Klang auf neue Ebenen führte. Zudem half er, die Grazer Autorenversammlung und die Schule für Dichtung in Wien aus der Taufe zu heben. Und mit dem Gedicht „ottos mops“ schuf er einen Klassiker, der bis heute ein Türöffner in die Avantgarde ist.