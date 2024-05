Taggenbrunn: Eigenes Museum für die Kärntner Uhr

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Jacques Lemans, das heuer – wie berichtet – gefeiert wird, hat die Familie Riedl auf der Burg Taggenbrunn bei St. Veit ein eigenes Museum eröffnet, das die Erfolgsgeschichte dieser bekannten Kärntner Uhr- und Schmuckmarke präsentiert. „Die Ausstellung zeigt Jacques Lemans einst und heute. Von der ersten Uhr, die an Großmutters Zeiten erinnert, über alle unsere prominenten Testimonials aus der Film- und Sportbranche bis hin zu Meilensteinen wie der Lizenz bei Formel 1“, sagt Inhaber Alfred Riedl, der gemeinsam mit seinen Söhnen Andreas, der bereits in der Geschäftsführung tätig ist, und Christian, der ebenfalls schon im Familienbetrieb aktiv ist, das Museum im Nordtrakt der Burg Taggenbrunn am Donnerstag eröffnete.