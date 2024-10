Auch Formel-1-Legende kam zum Jubiläumsfest

Was Jacques Lemans-Inhaber Alfred „Fredi“ Riedl mit dem Umbau der Burg Taggenbrunn zu einem Weingut mit Hotel geschaffen hat, ist einmalig. Das ist auch die Liste der Gratulanten zum 50-Jahr-Jubiläum des Uhren-Unternehmes.120 geladene Gäste feierten mit. Formel-1-Legende Walter Wolf reiste dafür sogar aus Kanada an. „Wolf ist der beste Freund von Bernie Ecclestone, war hauptverantwortlich dafür, dass wir eine limited Edition von Formel-1-Uhren auf den Markt bringen konnten. Dreimal waren wir deswegen beim jahrzehntelangen Formel-1-Chef in London. Ich hatte sogar exklusiv die Formel 1-Lizenz“, schwärmt Riedl. Auch bei der Anreise schaute der ehemalige Rennstallbesitzer Wolf, der zweimal Vize-Weltmeister wurde, in London bei Ecclestone vorbei. „Bernie hat uns sogar die Glückwünsche ausrichten lassen“, meint Riedl stolz. Wolf ist schon 85, „ich habe einige Wohnsitze, halte mich immer zwischen Kanada und Mexiko auf.“