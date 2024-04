Kärntner Uhrenmarke kämpft gegen Smartwatch-Krise

Doch jetzt will der Unternehmer, der in Österreich rund 140 und am Produktionsstandort in China 250 Menschen beschäftigt, wieder expandieren – und zwar ausgerechnet in Frankreich: „Ab Herbst möchten wir den französischen Markt aufrollen und später auch den spanischen. Denn wenn Jacques Lemans in Deutschland und Italien eine große Nummer ist, warum soll es nicht auch in Frankreich funktionieren? Das Wichtigste ist, dass man vor Ort den richtigen Partner hat!“ Tempo macht er aber auch in Asien, etwa in China, Indien und Singapur, wo das Unternehmen bereits aktiv ist. Erklärtes Ziel ist es, den Absatz wieder auf 1,2 Millionen Stück zu steigern.