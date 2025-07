„So hole ich die Backstreet Boys nach Schladming“

Die Vision, die letztlich die erfolgreichste Boyband aller Zeiten vom Auftritt am Fuße der Planai überzeugt hat? Schließlich absolvieren Brian, Nick, AJ, Kevin und Howie gerade ihre 21-teilige Konzertreihe im legendären Sphere in Las Vegas. „Genau das ist der Punkt“, hakt Leutgeb ein. „Von diesem gigantischen Glas-Kobel, um es auf Steirisch zu sagen, und 40 Grad in Vegas, bringen wir sie in die verschneiten österreichischen Alpen – zu einem Konzert mit Blick auf den Dachstein.“