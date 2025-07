Cup: Sturm reist zu Röthis, Voitsberg gegen Admira

Neben Voitsberg war natürlich Sturm siegreich! Der zweifache Cup-Champion der letzten drei Jahre setzte sich in Bischofshofen klar 3:0 durch und bleibt im Bewerb weiter das große Trumpf-Ass aus weiß-grüner Sicht. In der nächsten Runde reist die Säumel-Elf ins Ländle zu Röthis. Die Voitsberger Cup-Helden bekommen erneut ein Heimspiel serviert, Zweitligist Admira kommt in die Weststeiermark. Hartberg wurde ein Los am Wörthersee beschert, es geht gegen Velden. Kapfenberg ist auch noch dabei, muss in Runde zwei die weite Reise nach Lustenau antreten.