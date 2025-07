Austria im Cup entfernt! Voitsberg spuckte Feuer

Dass der ASK Voitsberg vor wenigen Wochen noch ein sportliches „Trauma“ mit dem sofortigen Wiederabstieg in die Regionalliga durchmachte, spürt man an diesem Sonntag nicht. Es herrscht Volksfeststimmung unterhalb der Burgruine, die rund 400 Austrianer hört man zwar, aber die über 2000 Voitsberger sind in Ekstase und viel lauter. Bei der Vereinshymne, während der das Flutlicht im Takt flackert und der aufgebaute „Vulkan“ im Stile des Vereinswappens Feuer spuckt, ist die Stimmung schon aufgeheizt.