„Es ist weit und breit keine Hitze in Sicht“

„Die schlechten Nachrichten gleich vorweg: Es bleibt in der Steiermark auch in den kommenden Tagen unverändert unbeständig“, sagt Ubimet-Meteorologe Christoph Matella. Und er hängt gleich die nächste Hiobsbotschaft an: „Es ist weit und breit keine Hitze und kein konstant freundliches Wetter in Sicht.“ Stattdessen soll es bis in den August hinein so unbeständig, regnerisch und oft schwül bleiben, wie es in den vergangenen Tagen bereits war.