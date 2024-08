Vize-Energieminister in der Ukraine verhaftet

Skandale im Verteidigungs- und Agrarministerium

Der Kampf gegen die Korruption gehört zu den wichtigsten Forderungen Brüssels an Kiew bei den Beitrittsgesprächen zur Europäischen Union. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 waren in dem Land mehrere Korruptionsskandale aufgedeckt worden, unter anderem im Verteidigungs- und im Agrarministerium.