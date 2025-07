Achtjähriges Mädchen nach Badeunfall verstorben

Gleich mehrere Badeunfälle am Wochenende, Frau starb

Am Wochenende hatten gleich mehrere Badeunfälle die Wiener Einsatzkräfte in Atem gehalten. Neben der Achtjährigen war am Sonntagabend auch eine 85-Jährige tödlich verunglückt. Die Frau war am Abend auf Höhe der Raffineriestraße in der Neuen Donau bewusstlos im Wasser entdeckt worden. Unter Reanimation wurde die Pensionistin noch ins Krankenhaus eingeliefert, sie starb wenig später.