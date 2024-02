DSV Leoben gegen SCR Altach ab 19.15 Uhr LIVE

Der SCR Altach will heute im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Zweitligist DSV Leoben Clubgeschichte schreiben. Der Vorarlberger Bundesligist peilt in der Monte-Schlacko-Arena den erstmaligen Einzug ins Halbfinale des heimischen Pokalbewerbs an. „Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich denke schon, dass wir als Favorit in die Partie gehen und da natürlich eine Runde weiter kommen wollen“, erklärte SCRA-Trainer Joachim Standfest.