Peinlich! Altach fliegt in erster Cup-Runde raus

Die Bemühungen der Rheindörfler, wieder ins Spiel zu kommen, wurden in Minute 77 belohnt, als Neuzugang Atdhe Nuhiu eine Flanke per Kopf zum Anschlusstreffer verwertete. Mehr sprang aber am Ende für Altach nicht heraus, der Underdog aus Kalsdorf zog in die nächste Runde ein und Altach flog wie zuletzt in der Saison 2011/12 - damals verlor man gegen 0:2 bei Union St. Florian - bereits im ersten Spiel aus dem ÖFB-Cup.