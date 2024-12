Experte: Gibt Potential für viele neue Epidemien

Bei Mpox (früher Affenpocken) hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die höchste Alarmstufe einer „gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen, wie sie auch bei Corona längere Zeit gegolten hat, und diese am 22. November verlängert. Auch wenn wir von der Nachrichtenlage nicht sehr viel hören, bleibt es für die Betroffenen eine Epidemie von großer Tragweite, gibt Bachmann zu bedenken. Seit Beginn des Vorjahres wurden laut WHO in zwei Dutzend afrikanischen Ländern insgesamt mehr als 15.600 Mpox-Fälle registriert, vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. Die Dunkelziffer ist wegen begrenzter Diagnosemöglichkeiten hoch.