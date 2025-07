Gewitter: Vier Mädchen vom Lattersteig geborgen

Klatschnass in der Dunkelheit

Als es finster wurde und die 16- bis 17-Jährigen im Gewitter nass wurden, kamen sie vom Weg ab, verirrten sich, kauerten sich zusammen, um einander zu wärmen, und warteten auf die Retter. „Es hat ja so geschüttet. Wir sind aufgestiegen, haben den Mädchen unsere Jacken und mitgebrachte Kleidung gegeben, um sie ein bissl zu wärmen. Sie waren schon ordentlich unterkühlt. Bei den sieben Grad in dieser Nacht und so klatschnass wie sie waren, hätte die Nacht draußen für sie wohl mit Erfrierungen geendet.“