„Ich war bei jeder Landung – außer bei dieser“

Felix Baumgartner war am Donnerstag nahe dem italienischen Urlaubsort Porto Sant Elpidio an der Adria gestartet. Kurz danach beobachteten Zeugen, dass der Motor-Paraglider an Kraft verlor und abstürzte. Der 56-Jährige prallte gegen eine Holzhütte am Swimmingpool des Feriendorfes „Le Mimose del Club del Sole“. Dabei wurde eine Angestellte leicht verletzt.