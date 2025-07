Bodenretter aus Eisenstadt besuchten „Gelbe Engel“

„Ein starkes Zeichen wie wichtig der Standort für die Region ist“, so die Eisenstädter Kameraden. „Wir sagen auf jeden Fall danke für die Führung, die Einblicke und auch die hervorragende Zusammenarbeit am Boden wie in der Luft!“ Ein „Danke“ geht auch an den Zugskommandanten von seinen eigenen Kameraden. Wie sie verrieten, wird er wegen der Liebe bald nach Deutschland auswandern. „Wir werden dich vermissen!“, so seine Feuerwehr-Freunde.