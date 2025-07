Tiroler Industrie nennt „Sündenliste“ und mahnt

Lohnstückkosten: Man sei inzwischen um 20 Prozent teurer als andere europäische Länder. „Wir haben 75 Prozent Exportanteil und kämpfen damit am Weltmarkt. Wir verlieren nicht wegen der Qualität, aber wegen des Preises“, merkte dazu Oswald Wolkenstein, Geschäftsführer der Sparte Industrie in der WK Tirol, an. Lohnabschlüsse nach der alten „Benya-Formel“ (Inflation plus die Hälfte des Produktivitätszuwachses) seien nicht mehr zeitgemäß.

Leistung unbelohnt: „Das Steuersystem treibt die Menschen in die Teilzeitarbeit“, ist Wex überzeugt. Mit 34 Wochenstunden habe Österreich den zweitniedrigsten Wert in Europa.