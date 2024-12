Industrieflaute setzt auch Tiroler Arbeitsmarkt zu

Paradoxe Situation zeigt Probleme auf

Die Industrie ist laut AMS aktuell am stärksten von wachsender Arbeitslosigkeit betroffen. In der Warenherstellung sind es in Tirol um 273 mehr Arbeitslose, die meisten in der Metallerzeugung und -bearbeitung (+86 Personen). Der Handel schwächelt ebenfalls stark (+183 Arbeitslose). Zuwächse gibt es in den meisten Branchen. Gleichzeitig herrscht Fachkräftemangel. Eine paradoxe Situation. „Diese zeigt die strukturellen Probleme unseres Arbeitsmarktes auf“, sagt dazu Tirols AMS-Chefin Sabine Platzer-Werlberger.