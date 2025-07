Iran hat Kooperation mit Atombehörde ausgesetzt

Iranischer Minister: „Fordo schwer beschädigt“

Araghtschi äußerte sich auch zu den US-Angriffen auf die Atomanlage Fordo. Diese sei „ernsthaft und schwer beschädigt“ worden. „Niemand weiß genau, was in Fordo passiert ist. Was wir bisher wissen, ist, dass die Einrichtungen schwer beschädigt wurden“, sagte der Außenminister in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS. Laut US-Präsident Donald Trump ist das iranische Atomprogramm „vollständig und total ausgelöscht“ worden.