So bekam eine Kirche einen zweiten Heiligen zurück

Jahrelange Aufarbeitung über die Unstimmigkeiten

Seit 2008 ließ dieser Wechsel auch Ortschronist Otfried Pawlin keine Ruhe. In den Virger Heimatblättern arbeitete er diese Diskrepanz zwischen den Patronen auf. Die brennende Frage: Heiliger Vigil oder Heiliger Virgil? Auch Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler half mit und führte Gespräche mit Kirchenvertretern und Historikern. Auch der bekannte Osttiroler Historiker Meinhard Pizzinini half mit. Gemeinsam beschloss man, neben dem Fest des Heiligen Virgil am 24. September auch das Fest des Heiligen Vigilius von Trient am 26. Juni wieder offiziell zu begehen. Den Segen für dieses Vorhaben gab es auch von Bischof Hermann Glettler.