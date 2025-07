Künstler Erwin Wurm hatte doppelt Grund zu feiern!

Am liebsten überall gleichzeitig hin will auch Ex-Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler. „Heuer liegen viele Termine eng hintereinander“, erzählte sie leicht außer Atem. Als Entschuldigung will sie das aber nicht gelten lassen und stürzte sich gleich vor Ort in der Salzburg Halle wieder eifrig ins Getümmel.