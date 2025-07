Lokalhelden und Profis aus aller Welt in Obertrum

Der Countdown bis zum Trumer Triathlon läuft! Heute in zwei Wochen finden in Obertrum die Rennen über Kurz- und Mitteldistanz statt. Bei der 16. Ausgabe des mittlerweile etablierten Events finden heuer sogar die Staatsmeisterschaften auf der Mitteldistanz statt. „Wir sind besonders stolz, diese austragen zu dürfen“, freut sich Organisator Josef Gruber bereits. Auch beim Blick auf die Anmeldezahlen geht ihm das Herz auf, denn dieses Jahr gibt es einen neuen Rekord an Teilnehmern. Deswegen wurde unter anderem die Wechselzone extra um 150 Plätze erweitert.