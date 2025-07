Nur heiße Luft | Auf die Palme

Nur heiße Luft. Auch wenn es noch so heiß und trocken in Österreich ist: Die Debatte rund um den Klimaschutz schlägt hohe Wellen. Der gestern in der „Kronen Zeitung“, auf krone.at und im Newsletter veröffentlichte Kommentar zum miserablen Bild, das der neue Klimaschutzminister Norbert Totschnig von der ÖVP abgibt, der im Klimaschutz in erster Linie auf Freiwilligkeit und „Flexibilität“ setzen möchte, wurde wieder vielfach kommentiert. „So lange wie wir in Österreich und der ganzen EU unfähige Politiker sitzen haben, die nur heiße Luft produzieren, wird sich das Klima nicht ändern“, postet ein „Krone“-Leser. Ein anderer meint: „Eigentlich ein Witz, dass ein ÖVP-Landwirtschaftsminister für Umwelt und Klima zuständig sein soll. Das ist eines der größten Mankos dieser Dreierkoalition. Trotz 21 Ministern und Staatsekretären.“ Ja, wie wahr! Trotz dieser monströsen Größe der ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung war kein Platz für einen eigenen Umwelt- und Klimaschutzminister. Ein Armutszeugnis!