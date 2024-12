Tauerntunnel: Schlüsselstelle macht Probleme

Trotz des massiven Einbruchs von Geröll und Erde in den Tunnel hoffen die ÖBB auf eine baldige Behebung des Schadens und eine geringe Verzögerung. „Ersten Einschätzungen zufolge könnte der aufgetretene Verbruch bereits in einer Woche behoben sein und die planmäßigen Sanierungsarbeiten fortgesetzt werden“, ergänzt Mosser. Im Idealfall soll es, wenn überhaupt, nur zu geringen Verzögerungen beim Zeitplan kommen. „Es wird alles daran gesetzt, den geplanten Wiedereröffnungstermin im Juli halten zu können“, so die ÖBB.