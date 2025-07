Feuerwehr rettete Falken von Hausfassade

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Saalfelden am Dienstagnachmittag in Saalfelden im Salzburger Pinzgau alarmiert. Ein Falke hatte sich bei einer Hausfassade in etwa zehn Metern Höhe in einer Schnur verheddert und konnte sich nicht mehr selbst befreien.