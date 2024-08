„Ich habe sogar meinen Job gekündigt“

Viele Pendler hätten sich laut Nowak selbst organisiert. „Einige haben sich vorübergehend Zimmer in Salzburg gesucht, andere haben sogar ihren Job gekündigt, weil sie die lange Anfahrt nicht in Kauf nehmen wollen!“ Wie Bürokauffrau Ulrike Steiner (52). „Für mich wäre die Autobahn ins Gasteinertal ein Riesen-Umweg. Ich habe mir deshalb in meiner Heimat Mallnitz einen neuen Job gesucht“, sagt Steiner, die bisher mit dem Auto und der Tauernschleuse nach Salzburg gelangte. Dass Sanierungsarbeiten notwendig sind, ist den Gemeinde- und Tourismusvertretern bewusst. „Aber für uns wird die Zeit zwischen November und Juli nicht lustig.“