Tunnelsanierung muss bis zum Sommer fertig sein

Dramatisch hätte der Einsturz der Tunneldecke im Tauern am 29. Dezember enden können. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Arbeiter gelangten acht Kilometer südlich in Kärnten aus dem Tauerntunnel. Hohlräume über dem Nordportal dürften durch die Fräsarbeiten zum Einsturz des Gewölbes geführt haben. Jetzt wurde mit schwerem Gerät an der Sicherung des Hanges über gearbeitet. „Der betroffene Bereich wurde mit Beton-Injektionen und Ankerungen verfestigt“, heißt es seitens der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).