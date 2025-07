„Gespräche sind an einem toten Punkt angekommen“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat für „sein letztes Angebot“ eine Frist bis Ende August gesetzt. Für eine Übernahme des Burgenländischen Müllverbandes (BMV) durch das Land werden im Gegenzug Entlastungsmaßnahmen für die Gemeinden von 350 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren in Aussicht gestellt. Doskozil verschickte am Freitag dazu ein Info-Schreiben an alle Bürgermeister und Gemeinderäte.